Более половины граждан Украины считают, что страна идет в неправильном направлении — опрос

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 50% граждан Украины придерживаются мнения, что страна развивается в неправильном направлении. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования центра социальных и маркетинговых исследований «Социс» и ежемесячного издания «Барометр общественных настроений».

По информации социологов, 30,3% респондентов заявили, что ситуация на Украине развивается полностью в неправильном направлении, еще 25,9% считают, что скорее в неправильном направлении. Позицию, что страна развивается полностью в правильном направлении, высказали лишь 9,5% респондентов.