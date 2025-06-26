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НОВОСТИ

Более половины граждан Украины считают, что страна идет в неправильном направлении — опрос

10:00 26.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 50% граждан Украины придерживаются мнения, что страна развивается в неправильном направлении. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования центра социальных и маркетинговых исследований «Социс» и ежемесячного издания «Барометр общественных настроений».

По информации социологов, 30,3% респондентов заявили, что ситуация на Украине развивается полностью в неправильном направлении, еще 25,9% считают, что скорее в неправильном направлении. Позицию, что страна развивается полностью в правильном направлении, высказали лишь 9,5% респондентов.

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