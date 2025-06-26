Несколько новых стран могут присоединятся к «Авраамовым соглашениям» — Уиткофф

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расширение «Авраамовых соглашений» является одним из приоритетов президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, в скором времени к ним могут присоединиться несколько стран. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

«Одна из ключевых целей президента — расширение „Авраамовых соглашений“, чтобы в них вошло больше стран. <…> Думаю, скоро будут довольно важные объявления о странах, которые присоединятся к „Авраамовым соглашениям“, — сказал он в интервью телеканалу CNBC.

Уиткофф добавил, что США стремятся нормализовать отношения с некоторыми странами, «о которых люди, возможно, даже бы не подумали». По его словам, это поможет стабилизировать обстановку на Ближнем Востоке.

«Авраамовы соглашения», которые Трамп считает одним из главных достижений своего первого президентского срока, были достигнуты еврейским государством и рядом арабских стран при посредничестве США в 2020–2021 гг. В 2020 году отношения с Израилем нормализовали Бахрейн, ОАЭ и Марокко. В 2021 году об установлении дипломатических отношений с еврейским государством объявил Судан. До заключения этих соглашений у Израиля из арабских государств были установлены дипотношения только с Египтом в 1979 году и Иорданией в 1994 году.