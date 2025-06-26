На референдуме в Венгрии против приема Украины в ЕС высказались 95% граждан — Орбан

10:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подавляющее большинство граждан Венгрии высказались на общенациональном референдуме против поспешного приема Украины в Евросоюз. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«2 168 431 гражданин Венгрии выступил против вступления Украины в ЕС, что составляет 95% принявших участие в референдуме. Только 5% поддержали прием Украины», — сказал глава правительства в беседе с журналистами перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Трансляцию оттуда вел в прямом эфире венгерский телеканал М1.