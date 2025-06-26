Трамп пообещал странам НАТО, что Россия не нападет на них — Washington Post
11:00 26.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не нападет на страны НАТО, покуда он остается в Белом доме. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.
По их словам, в ходе основной сессии саммита НАТО, прошедшего в Гааге, Трамп «поклялся», что угрозы со стороны России не будет, а также приветствовал усилия стран альянса по увеличению расходов на оборону.
Кроме того, собеседники газеты отметили, что лидеры европейских стран НАТО хвалили американского лидера за то, что он побудил их нарастить военные расходы, а некоторые высоко оценили авиаудары ВВС США по ядерным объектам Ирана.
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