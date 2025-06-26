Спецслужбы Индии арестовали служащего штаба ВМС за шпионаж в пользу Пакистана — СМИ

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Контрразведка Индии арестовала гражданского служащего главного штаба военно-морских сил республики, предоставлявшего секретные данные спецслужбам Пакистана во время проведения 7–10 мая индийской операции «Синдур».

Как сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на источники, арестованный Вишал Ядав за денежное вознаграждение предоставлял через соцсети пакистанской Межведомственной разведке (ISI) конфиденциальную информацию об операциях индийских ВМС, которая имела стратегическое значение. Его вина полностью установлена.

В мае контрразведка раскрыла действующую в Нью-Дели, Харьяне, Пенджабе и еще в четырех штатах Индии шпионскую сеть Пакистана. Среди семи арестованных за сотрудничество с разведкой ISI — женщина-блогер, которую задержали во время передачи секретных данных находившемуся с ней на связи куратору из пакистанской спецслужбы.

Другие арестованные входили в ячейку действующей в Пенджабе сикхской сепаратистской группировки Babbar Khalsa International (BKI), с которой сотрудничала разведка Пакистана. При аресте они вступили в ожесточенную перестрелку с правоохранителями. Шпионская сеть в Пенджабе была создана сотрудником пакистанского посольства в Нью-Дели Эхсан-ур-Рахимом, который в начале мая был объявлен персоной нон-грата за деятельность, несовместимую с его дипломатическим статусом.