В Подмосковье осужден участник группы телефонных мошенников
10:58 26.06.2025
|
Фото пресс-службы правительства Московской области
Преступник вместе с сообщниками находил доверчивых людей, и убеждал их оформлять на свое имя банковские карты. На них затем поступали деньги, добытые мошенническим путем.
В декабре 2023 года Максимов разместил в специально созданном групповом чате реквизиты нескольких таких карт. После этого начала действовать схема обмана, жертвой которой стал один из сотрудников российской космической отрасли.
Ему поступило смс-сообщение от бывшего коллеги, известного космонавта. Как потом выяснилось, с фейкового профиля. Писавший просил срочно связаться с руководителем государственной корпорации, поскольку тот якобы не может до него дозвониться.
Потерпевший открыл телефонное приложение и увидел, что у него и в самом деле есть пропущенные вызовы от абонента. В профиле звонившего, действительно, была фотография руководителя корпорации, а вот номер телефона отсутствовал, на что человек, увы, не обратил внимания.
Он перезвонил на «пропущенный» вызов, ему ответил голос мужчины, представившийся руководителем организации, где работал потерпевший. При этом в трубке стоял шум, который обычно царит в call-центрах. Мужчина сообщил, что в настоящее время взломан сервер корпорации, и злоумышленники получили доступ к персональным данным сотрудников. Этой проблемой, мол, занимаются уже сотрудники ФСБ России совместно с Центробанком, но в данный момент необходимо перестраховаться.
После таких убедительных доводов потерпевший перечислил на указанные счета более 10 млн руб. своих сбережений.
«Хотелось бы обратиться к тем, кто думает, что оформление «подставных» банковских карт, передача их реквизитов, оказание курьерских и других услуг для мошенников – невинная подработка. Нужно запомнить самим и рассказать другим – это преступление! – отметил прокурор Московской области Сергей Забатурин. - За совершение таких действий может грозит длительное тюремное заключение, крупные штрафы, конфискация имущества и испорченная репутация. Даже если вам обещают «легкие деньги» – это обман! Вас используют и бросят при первых же проблемах с законом. Не становитесь соучастником преступления – оно того не стоит!».
Благодаря умелым действиям правоохранителей одного из аферистов – Яна Максимова, удалось вычислить и задержать. Суд с учетом позиции государственного обвинителя Пушкинской городской прокуратуры приговорил виновного к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил иск потерпевшего о возмещении причиненного ему вреда на общую сумму 10 млн 163 тыс руб.
В отношении других участников организованной группы расследование продолжается.
«Сегодня участниками мошеннических схем нередко становятся молодые люди, которые воспринимают передачу карт или выполнение курьерских задач как безобидный способ заработать. Но важно понимать – это не подработка, а прямое участие в преступлении, которое влечёт за собой соответствующее наказание. Данный случай наглядно демонстрирует, к каким последствиям может привести подобное «сотрудничество» с мошенниками. Будьте бдительными и не позволяйте втянуть себя в преступление!» – отметил руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев.
НОВОСТИ
- 11:05 26.06.2025
- Спецслужбы Индии арестовали служащего штаба ВМС за шпионаж в пользу Пакистана — СМИ
- 11:00 26.06.2025
- Трамп пообещал странам НАТО, что Россия не нападет на них — Washington Post
- 10:45 26.06.2025
- На референдуме в Венгрии против приема Украины в ЕС высказались 95% граждан — Орбан
- 10:20 26.06.2025
- Несколько новых стран могут присоединятся к «Авраамовым соглашениям» — Уиткофф
- 10:05 26.06.2025
- Жительница Петербурга задержана и арестована за сбор данных о военнослужащих
- 10:00 26.06.2025
- Более половины граждан Украины считают, что страна идет в неправильном направлении — опрос
- 09:32 26.06.2025
- Европе грозит дестабилизация в случае затягивания военных действий на Украине — Белоусов
- 09:20 26.06.2025
- Трамп ни разу прямо не упомянул РФ на закрытой встрече с лидерами стран НАТО — Bloomberg
- 09:05 26.06.2025
- Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Свердловской области
- 09:00 26.06.2025
- Силы ПВО за ночь сбили 50 украинских БПЛА над российскими регионами
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать