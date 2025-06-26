В Подмосковье осужден участник группы телефонных мошенников

10:58

Фото пресс-службы правительства Московской области



Пушкинская городская прокуратура Московской области поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя Нижегородской области Яна Максимова. Он признан виновным за совершение мошенничества в составе организованной группы с причинением ущерба в особо крупном размере.

Преступник вместе с сообщниками находил доверчивых людей, и убеждал их оформлять на свое имя банковские карты. На них затем поступали деньги, добытые мошенническим путем.

В декабре 2023 года Максимов разместил в специально созданном групповом чате реквизиты нескольких таких карт. После этого начала действовать схема обмана, жертвой которой стал один из сотрудников российской космической отрасли.

Ему поступило смс-сообщение от бывшего коллеги, известного космонавта. Как потом выяснилось, с фейкового профиля. Писавший просил срочно связаться с руководителем государственной корпорации, поскольку тот якобы не может до него дозвониться.

Потерпевший открыл телефонное приложение и увидел, что у него и в самом деле есть пропущенные вызовы от абонента. В профиле звонившего, действительно, была фотография руководителя корпорации, а вот номер телефона отсутствовал, на что человек, увы, не обратил внимания.

Он перезвонил на «пропущенный» вызов, ему ответил голос мужчины, представившийся руководителем организации, где работал потерпевший. При этом в трубке стоял шум, который обычно царит в call-центрах. Мужчина сообщил, что в настоящее время взломан сервер корпорации, и злоумышленники получили доступ к персональным данным сотрудников. Этой проблемой, мол, занимаются уже сотрудники ФСБ России совместно с Центробанком, но в данный момент необходимо перестраховаться.

После таких убедительных доводов потерпевший перечислил на указанные счета более 10 млн руб. своих сбережений.

«Хотелось бы обратиться к тем, кто думает, что оформление «подставных» банковских карт, передача их реквизитов, оказание курьерских и других услуг для мошенников – невинная подработка. Нужно запомнить самим и рассказать другим – это преступление! – отметил прокурор Московской области Сергей Забатурин. - За совершение таких действий может грозит длительное тюремное заключение, крупные штрафы, конфискация имущества и испорченная репутация. Даже если вам обещают «легкие деньги» – это обман! Вас используют и бросят при первых же проблемах с законом. Не становитесь соучастником преступления – оно того не стоит!».

Благодаря умелым действиям правоохранителей одного из аферистов – Яна Максимова, удалось вычислить и задержать. Суд с учетом позиции государственного обвинителя Пушкинской городской прокуратуры приговорил виновного к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил иск потерпевшего о возмещении причиненного ему вреда на общую сумму 10 млн 163 тыс руб.

В отношении других участников организованной группы расследование продолжается.

«Сегодня участниками мошеннических схем нередко становятся молодые люди, которые воспринимают передачу карт или выполнение курьерских задач как безобидный способ заработать. Но важно понимать – это не подработка, а прямое участие в преступлении, которое влечёт за собой соответствующее наказание. Данный случай наглядно демонстрирует, к каким последствиям может привести подобное «сотрудничество» с мошенниками. Будьте бдительными и не позволяйте втянуть себя в преступление!» – отметил руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев.