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РФ нарастила ж/д поставки нефтяных грузов в Монголию на 20% в 2024 году

11:20 26.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем железнодорожных перевозок из России в Монголию в 2024 году вырос на 21%, до 3,5 млн т, причем поставки нефтяных грузов увеличились на 20%, сообщил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Мурев на Евразийском экономическом форуме в Минске.

По его словам, растет и ж/д транзит из России в третьи страны через Монголию — с начала этого года он увеличился более чем на 15%.

«За последние 5 лет объем перевозок между нашими странами увеличился почти на 30%. В 2024 году перевезено 3,7 миллиона тонн груза. Более 90% из общего объема перевозок — это российский экспорт в Монголию, объем за 2024 год составил 3,5 млн тонны с приростом на 21% к уровню 2023 года. По основным позициям, которые экспортируются из России в Монголию: это нефтяные грузы, которые выросли на 20% в 2024 году, удобрения, зерно, продукты перемола также показывали повышенный рост», — отметил Мурев.

Он сообщил, что в прошлом году через Монголию транзитом было перевезено более 5 млн тонн груза, что на 20% выше по сравнению с показателями пятилетней давности. «Из РФ в третьи страны через Монголию экспортировано было в прошлом году 3,4 млн тонны грузов, в основном продукция бумажной, лесопромышленной отрасли, лесные грузы, цветные металлы и различная номенклатура других позиций. Этот год не является исключением и транзит через Монголию растет на 15,2%», — добавил топ-менеджер РЖД.

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