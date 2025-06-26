В Казахстане приняли закон об обязательной регистрации мигрантов по месту жительства

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана на пленарном заседании одобрил закон, который вносит поправки в нормативный документ о миграции населения и вводит обязательство для мигрантов регистрироваться по месту жительства в республике в случае, если они собираются оставаться в ней более чем на 30 дней.

В тексте также отмечается, что при изменении места проживания мигрант обязан в течение пяти рабочих дней перерегистрироваться по новому адресу. «При этом иммигранту запрещается проживать не по месту временного пребывания (проживания), указанному принимающей стороной при оформлении разрешения на временное проживание или визы, а также не по месту, заявленному при регистрации иммигранта», — говорится в документе.

Россияне в настоящее время могут въехать в Казахстан без визы на срок до 90 дней в течение 180 дней. В случае, если россиянину нужно остаться на более долгий срок, он обязан оформить разрешение на временное проживание — оно дается на срок не более 1 года при наличии оснований, например, для работы, учебы, лечения, воссоединения с семьей.