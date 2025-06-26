Ряд стран Европы пытаются исказить содержание переговоров РФ и Украины — Нарышкин

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти ряда европейских стран пытаются исказить содержание переговоров Москвы и Киева, заявил ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«Конечно», — сказал он, отвечая на вопрос о том, фиксирует ли РФ попытки европейцев помешать переговорному процессу.

«В комментариях из европейских столиц слышим все время, так сказать, попытки исказить содержание переговоров, исказить те смыслы, которые, во всяком случае, российская сторона вкладывает в эти переговоры, и те задачи, которые российская сторона ставит», — подчеркнул Нарышкин.