Хаменеи заявил, что Иран одержал победу над США

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран победил в противостоянии с США, заявил верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи.

«Мое второе поздравление посвящено победе нашего дорогого Ирана над американским режимом. Американский режим напрямую вмешался в войну, поскольку почувствовал, что если не вступит, то сионистский режим (имеется в виду Израиль — прим. ТАСС) будет полностью уничтожен», — сказал он в обращении к нации. Слова Хаменеи приводит его пресс-служба.