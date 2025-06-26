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НОВОСТИ

Хаменеи заявил, что Иран одержал победу над США

13:32 26.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран победил в противостоянии с США, заявил верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи.

«Мое второе поздравление посвящено победе нашего дорогого Ирана над американским режимом. Американский режим напрямую вмешался в войну, поскольку почувствовал, что если не вступит, то сионистский режим (имеется в виду Израиль — прим. ТАСС) будет полностью уничтожен», — сказал он в обращении к нации. Слова Хаменеи приводит его пресс-служба.

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