0
0
86
НОВОСТИ

Сбер внедряет искусственный интеллект в инкассацию

13:25 26.06.2025

инкасс.jpg
Фото пресс-службы Сбера
Сбер продолжает разрабатывать и внедрять передовые технологии искусственного интеллекта (AI) в инкассацию для еще более безопасной и эффективной перевозки денег и ценностей. AI-помощников планируется использовать на всех этапах – от подготовки бригад перед выездом на маршруты до взаимодействия с клиентами. Об этом заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал на XV Всероссийских соревнованиях по многоборью среди работников подразделений инкассации и охраны.

«Сбер всегда стремится быть на шаг впереди, особенно когда речь идет о безопасности, – отметил он. – Наши интеллектуальные ассистенты – это многофункциональные помощники инкассаторов. AI-агенты анализируют маршруты, контролируют подготовку бригад, следят за обстановкой и помогают на качественно новом уровне взаимодействовать с клиентами. Это серьезный прорыв, который снижает риски, повышает эффективность и надежность. Мы гордимся тем, что наши сотрудники – лучшие в своем деле, и соревнования в Нижнем Тагиле это подтверждают. Здесь собрались профессионалы, которые ежедневно доказывают, что безопасность – это не технологии сами по себе, а люди, которые умеют их применять и любят свою работу. В тандеме лучших технологий и лучших специалистов как раз и рождается инкассация будущего, которую мы создаем уже сегодня».

Соревнования инкассаторов и подразделений охраны в этом году проходят в 15-й раз. На специальном полигоне в Нижнем Тагиле (Свердловская область) сотрудники этих подразделений безопасности Сбера со всей России соревнуются в ключевых профессиональных дисциплинах: стрельбе, силовых упражнениях, управлении инкассаторским автомобилем, оказании медицинской помощи и других. Все они адаптированы под современные вызовы и задачи охраны. В этом году появилось новое состязание – «Командная эстафета», которая объединяет команды инкассации и охраны. В такой эстафете отрабатываются групповые совместные действия при выполнении силовых упражнений и преодолении препятствий.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 26.06.2025
Госдолг Украины вырос за месяц на $1 млрд
0
44
14:00 26.06.2025
Минобрнауки установит направления, на которые ЕГЭ по истории будет обязательным
0
66
13:32 26.06.2025
Хаменеи заявил, что Иран одержал победу над США
0
127
13:20 26.06.2025
ВС РФ освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР — МО РФ
0
116
13:05 26.06.2025
Около 137 тыс. бойцов СВО уже вернулись домой — глава управления президента РФ
0
126
13:00 26.06.2025
НАТО провоцирует конфликты в различных регионах мира — Минобороны КНР
0
120
12:32 26.06.2025
Внутренняя торговля стран БРИКС достигла $1 трлн — Дмитриев
0
201
12:29 26.06.2025
Фестиваль Индии в Москве стартует на Манежной площади 5 июля – Сергунина
0
201
12:21 26.06.2025
Пять цифровых проектов Москвы стали обладателями национальной ИТ-премии
0
209
12:20 26.06.2025
Ряд стран Европы пытаются исказить содержание переговоров РФ и Украины — Нарышкин
0
261

Возврат к списку