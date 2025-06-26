Сбер внедряет искусственный интеллект в инкассацию
13:25 26.06.2025
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Фото пресс-службы Сбера
«Сбер всегда стремится быть на шаг впереди, особенно когда речь идет о безопасности, – отметил он. – Наши интеллектуальные ассистенты – это многофункциональные помощники инкассаторов. AI-агенты анализируют маршруты, контролируют подготовку бригад, следят за обстановкой и помогают на качественно новом уровне взаимодействовать с клиентами. Это серьезный прорыв, который снижает риски, повышает эффективность и надежность. Мы гордимся тем, что наши сотрудники – лучшие в своем деле, и соревнования в Нижнем Тагиле это подтверждают. Здесь собрались профессионалы, которые ежедневно доказывают, что безопасность – это не технологии сами по себе, а люди, которые умеют их применять и любят свою работу. В тандеме лучших технологий и лучших специалистов как раз и рождается инкассация будущего, которую мы создаем уже сегодня».
Соревнования инкассаторов и подразделений охраны в этом году проходят в 15-й раз. На специальном полигоне в Нижнем Тагиле (Свердловская область) сотрудники этих подразделений безопасности Сбера со всей России соревнуются в ключевых профессиональных дисциплинах: стрельбе, силовых упражнениях, управлении инкассаторским автомобилем, оказании медицинской помощи и других. Все они адаптированы под современные вызовы и задачи охраны. В этом году появилось новое состязание – «Командная эстафета», которая объединяет команды инкассации и охраны. В такой эстафете отрабатываются групповые совместные действия при выполнении силовых упражнений и преодолении препятствий.
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