Медведев прокомментировал создание буферной зоны словами Путина
15:12 26.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал создание буферной зоны на границе с Украиной и ее будущее словами президента Владимира Путина: «где ступает нога русского солдата — то наше».
Речь об этом зашла на заседании генсовета «Единой России».
«Вы сказали про буферную зону: мы-то с вами люди взрослые и понимаем, что сегодня она буферная, а завтра уже не буферная. Как недавно точно сказал глава нашего государства [Владимир Путин]: „где ступила нога российского солдата — уже наша земля“. И мы из этого будем исходить в своей партийной работе», — отметил Медведев.
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