Тезис «мир через силу» в отношении РФ не применим — Песков
17:00 26.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тезис «мир через силу» в отношении России вряд ли применим, его использование не позволит достигнуть каких-либо целей. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мир через силу, в отношении Российской Федерации этот тезис вряд ли применим, и вряд ли его стоит использовать, так невозможно будет достигнуть каких-то целей», — сказал представитель Кремля.
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