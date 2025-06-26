Тезис «мир через силу» в отношении РФ не применим — Песков

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тезис «мир через силу» в отношении России вряд ли применим, его использование не позволит достигнуть каких-либо целей. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мир через силу, в отношении Российской Федерации этот тезис вряд ли применим, и вряд ли его стоит использовать, так невозможно будет достигнуть каких-то целей», — сказал представитель Кремля.