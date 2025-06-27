Саммит ЕС не смог утвердить 18-й пакет санкций против РФ — глава Евросовета
09:05 27.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Саммит Евросоюза не смог утвердить 18-й пакет антироссийских санкций, работа над ним продолжится. Об этом заявил глава Европейского совета Антониу Кошта на пресс-конференции по итогам встречи на высшем уровне.
«Работа над 18-м пакетом санкций будет продолжена, она находится на продвинутой стадии», — сказал он. По информации дипломатических источников в Брюсселе, утверждение 18-го набора рестрикций заблокировала Словакия, теперь этот вопрос вновь будут обсуждать послы стран ЕС.
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