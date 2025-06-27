Посол США Трейси завершила работу в РФ и покидает Москву

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава американского диппредставительства в Москве Линн Трейси завершила работу в России и покидает страну. Об этом сообщается в телеграм-канале американского посольства.

«Посол США в РФ Линн Трейси покидает Москву. По случаю отъезда посла США Линн Трейси из Москвы мы выражаем признательность за ее вклад, основанный на последовательной дипломатии, глубоком уважении к русской культуре и преданном служении американскому народу», — указывается в сообщении.