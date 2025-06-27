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Еврокомиссия предложила создать западную альтернативу БРИКС

09:32 27.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия предложила создать европейско-азиатский торговый блок, основанный на принципах свободной торговли и реформированных нормах Всемирной торговой организации (ВТО), который станет западным конкурентом БРИКС. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

«Я представила на саммите очень привлекательную и интересную идею, что страны Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве [ВПТПП], то есть азиатские страны, хотят структурированного сотрудничества с ЕС, а Евросоюз хочет структурированного сотрудничества с ними. Мы могли бы обдумать начало перестройки ВТО, с пониманием, что именно должно быть пересмотрено в ВТО, и не повторяя прошлых ошибок. Чтобы показать всему миру, что свободная торговля между большим числом стран возможна на основе правил. Поскольку вместе ЕС и ВПТПП — это сила», — заявила глава ЕК.

ВПТПП представляет из себя изначально британский проект и сейчас включает 12 государств: Великобританию, Австралию, Канаду, Новую Зеландию, Японию, Чили, Малайзию, Мексику, Перу, Сингапур, Вьетнам и Бруней. США принимали участие в работе над этим соглашением, но вышли из него.

Данная структура изначально создавалась как противовес Китаю и в более широком смысле БРИКС, однако до настоящего времени обрести динамику, сопоставимую с динамикой БРИКС, не смогла.

Показательно, что этот проект обсуждался на саммите, на котором лидеры ЕС, в частности, обсуждали перспективы торговой войны с США и новые санкции против России.

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