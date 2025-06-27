Индия и РФ обсудили поставку ЗРК С-400 в сжатые сроки

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия и Россия обсудили поставку российских зенитно-ракетных комплексов С-400, модернизацию Су-30 MKИ и закупку критически важной военной техники в сжатые сроки. Об этом сообщило индийское министерство обороны по итогам встречи глав военных ведомств двух стран Раджнатха Сингха и Андрея Белоусова в китайском Циндао.

«Это была одна из самых важных недавних встреч между министрами [обороны] двух стран, проходившая на фоне операции „Синдур“ и вытекающей из этого необходимости наращивания оборонного производства, особенно в таких важных областях, как противовоздушная оборона, ракеты класса воздух — воздух, современные возможности и модернизация авиационных платформ», — говорится в заявлении ведомства.

«Поставка систем С-400, модернизация Су-30 MKИ и закупка критически важной военной техники в сжатые сроки были одними из ключевых тем встречи», — подчеркнули в ведомстве.