Премьер Сербии объяснил, почему поехал с первым визитом в Египет, а не в Европу

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Сербии Джуро Мацут объяснил, почему с первым официальным визитом в новом качестве поехал в Египет, а не в европейскую страну.

«Для нас принципиально важно совместно с Арабской Республикой Египет подтвердить приверженность курсу, олицетворяемому Движением неприсоединения — особенно потому, что оно отражает идеи гуманизма, справедливости, равенства и солидарности между народами. Именно такой внешней политики придерживаются и Сербия, и Египет — независимой, суверенной и ориентированной исключительно на благо своих граждан», — сказал он ТАСС в первом зарубежном интервью, отвечая на вопрос о значении визита в Египет.