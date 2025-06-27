Премьер Сербии объяснил, почему поехал с первым визитом в Египет, а не в Европу
10:20 27.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Сербии Джуро Мацут объяснил, почему с первым официальным визитом в новом качестве поехал в Египет, а не в европейскую страну.
«Для нас принципиально важно совместно с Арабской Республикой Египет подтвердить приверженность курсу, олицетворяемому Движением неприсоединения — особенно потому, что оно отражает идеи гуманизма, справедливости, равенства и солидарности между народами. Именно такой внешней политики придерживаются и Сербия, и Египет — независимой, суверенной и ориентированной исключительно на благо своих граждан», — сказал он ТАСС в первом зарубежном интервью, отвечая на вопрос о значении визита в Египет.
НОВОСТИ
- 11:32 27.06.2025
- Спецназ вошел на территорию Патриархата Армянской апостольской церкви в Эчмиадзине
- 11:25 27.06.2025
- Служба безопасности Сбера помогла задержать лидера преступников, занимавшихся фиктивными кредитами
- 11:20 27.06.2025
- Средства ПВО за час сбили 6 украинских БПЛА над Брянской и Курской областями
- 11:05 27.06.2025
- Нехватка редкоземельных металлов может сорвать планы ЕС по укреплению обороны — Euractiv
- 11:00 27.06.2025
- Европа опасается закупать оружие у США из-за политики Трампа — Bloomberg
- 10:32 27.06.2025
- Польша готова постепенно передавать Киеву МиГ-29 — МИД
- 10:05 27.06.2025
- Индия и РФ обсудили поставку ЗРК С-400 в сжатые сроки
- 10:00 27.06.2025
- Армия РФ зашла в Удачное в ДНР и начала бои за его освобождение — Марочко
- 09:32 27.06.2025
- Еврокомиссия предложила создать западную альтернативу БРИКС
- 09:20 27.06.2025
- Посол США Трейси завершила работу в РФ и покидает Москву
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать