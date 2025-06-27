Польша готова постепенно передавать Киеву МиГ-29 — МИД

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша готова продолжать военную помощь Украине посредством постепенной передачи Киеву снимаемых с вооружения истребителей МиГ-29. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский в интервью агентству PAP и ряду других европейских агентств (AFP, DPA).

«Польша внесет свой вклад [в военную помощь Украине] посредством постепенной передачи снимаемых с вооружения в Войске Польском МиГ-29», — сказал министр. Он не стал уточнять, когда именно Варшава будет готова это сделать и удалось ли получить замену советским самолетам у НАТО.