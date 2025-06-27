Нехватка редкоземельных металлов может сорвать планы ЕС по укреплению обороны — Euractiv
11:05 27.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Планы Евросоюза по наращиванию военного потенциала оказались под угрозой из-за ограничений, введенных Китаем на поставку редкоземельных металлов. Об этом пишет портал Euractiv.
Как говорится в публикации, редкоземельные металлы играют ключевую роль в производстве военной техники. Евросоюз выделил средства на расширение добычи полезных ископаемых, однако их по-прежнему не хватает для нужд военно-промышленного комплекса.
Согласно данным, которые приводит Euractiv, Китай занимает лидирующее положение на рынке редкоземельных металлов: в 2023 году на него приходилось около 60% мировых поставок редкоземельных металлов и свыше 83% продуктов их переработки. Введенные Пекином ограничения на экспорт 17 редкоземельных металлов и магнитов привели к тому, что в краткосрочной перспективе лишь диверсификация поставок поможет Европе покрыть спрос. Для этого ей необходимо заключить соглашения с регионами, которые богаты природными ресурсами: Центральной Азией, Кавказом и Украиной.
В апреле власти КНР в условиях торговой войны с США приняли решение о приостановке экспорта ряда редкоземельных металлов и магнитов, что может негативно сказаться на мировой автомобильной, полупроводниковой и аэрокосмической промышленности.
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