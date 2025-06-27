Спецназ вошел на территорию Патриархата Армянской апостольской церкви в Эчмиадзине

11:32 Источник: Интерфакс

Сотрудники сил специального назначения Службы национальной безопасности Армении, служащие полиции утром в пятницу вошли на территорию Патриархата Армянской апостольской церкви в городе Эчмиадзин. Армянские СМИ ведут прямую трансляцию с места событий.

Утром в пятницу сотрудники СНБ провели обыски в резиденции главы Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Микаэла Аджапахяна в городе Гюмри на севере Армении.

В Следственном комитете Армении сообщили, что против архиепископа Аджапахяна возбуждено уголовное дело по статье "призывы к перевороту и захвату власти".

Архиепископ Аджапахян в эти минуты находится на территории Патриархата, многочисленные представители духовенства не позволяют представителям правоохранительных органов приблизиться к нему.

С сотрудниками СНБ во дворе Патриархата поговорил Католикос всех армян Гарегин Второй.

Как сообщалось, суд в Ереване арестовал на два месяца лидера протестного движения "Священная борьба", архиепископа Армянской апостольской церкви Баграта Галстаняна. Кроме архиепископа арестованы еще 15 человек.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян написал в соцсети, что участники и лидеры движения "Священная борьба" планировали осуществить террористические действия и захват власти в Армении. Об этом же заявил и Следственный комитет республики.