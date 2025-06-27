США отменят ряд ограничительных торговых мер против Китая — Минкоммерции КНР

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты отменят некоторые ограничительные меры в отношении Китая в результате договоренностей, достигнутых на торговых переговорах двух стран. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР.

«Китай на законных основаниях одобрит соответствующие требованиям заявки на экспорт контролируемых товаров, Соединенные Штаты в свою очередь отменят ряд ограничительных мер, принятых против Китая», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США 25 июня заключили новое торговое соглашение с Китаем.