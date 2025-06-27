Пакистан не будет отзывать письмо о номинировании Трампа на Нобелевскую премию - СМИ

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Пакистана не собирается отзывать письмо о выдвижении президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира в 2026 году. Об этом сообщил японский портал Nikkei Asia со ссылкой на неназванного пакистанского чиновника.

Ранее агентство Press Trust of India сообщило, что ряд видных политиков и общественных деятелей Пакистана призвали правительство страны отозвать рекомендацию номинировать Трампа после его приказа о бомбовых ударах по Ирану.