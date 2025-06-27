Пакистан не будет отзывать письмо о номинировании Трампа на Нобелевскую премию - СМИ
12:05 27.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Пакистана не собирается отзывать письмо о выдвижении президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира в 2026 году. Об этом сообщил японский портал Nikkei Asia со ссылкой на неназванного пакистанского чиновника.
Ранее агентство Press Trust of India сообщило, что ряд видных политиков и общественных деятелей Пакистана призвали правительство страны отозвать рекомендацию номинировать Трампа после его приказа о бомбовых ударах по Ирану.
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