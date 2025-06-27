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Верующие в Армении не дали задержать архиепископа Микаеля Аджапахяна

12:20 27.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верующие Армянской апостольской церкви (ААЦ) не позволили армянским правоохранителям задержать и увезти главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаеля Аджапахяна, которому инкриминируется призыв к захвату власти в стране. Об этом свидетельствуют кадры трансляций с места событий.

Архиепископ вышел к правоохранителям в сопровождении адвоката Ара Зограбяна и Католикоса всех армян Гарегина Второго, однако, верующие не позволили его увезти. Произошла потасовка между силовиками и верующими. Аджапахян вновь вернулся на территорию Святого Эчмиадзина. Сейчас в Первопрестольном Эчмиадзине звонят колокола.

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