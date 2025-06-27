Любимова вручила Гармашу медаль за заслуги в искусстве в условиях военных действий

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр культуры РФ Ольга Любимова вручила медаль Александра Твардовского народному артисту РФ Сергею Гармашу, передает корреспондент ТАСС.

Медаль была учреждена 19 июня и присуждается деятелям культуры, искусства и креативных индустрий за существенный вклад в реализацию проектов в области культуры, искусства и творческих индустрий в условиях военных действий и в обстоятельствах с риском для жизни.