Любимова вручила Гармашу медаль за заслуги в искусстве в условиях военных действий
13:20 27.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр культуры РФ Ольга Любимова вручила медаль Александра Твардовского народному артисту РФ Сергею Гармашу, передает корреспондент ТАСС.
Медаль была учреждена 19 июня и присуждается деятелям культуры, искусства и креативных индустрий за существенный вклад в реализацию проектов в области культуры, искусства и творческих индустрий в условиях военных действий и в обстоятельствах с риском для жизни.
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