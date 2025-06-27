Сбер в июле проведет серию молодежных демо-дней

13:48

Фото пресс-службы Сбера



Сбер в июле проведет традиционную серию молодежных демо-дней. Об этом первый заместитель председателя правления Сбербанка рассказал в интервью «Ленте.ру». «Для нас важно, чтобы программы по развитию предпринимательских навыков и возможности для запуска и развития собственного бизнеса были доступны молодежи во всех регионах», – пояснил он.

«Уже в июле мы проведем традиционную серию молодежных демо-дней — в Санкт-Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Челябинске и Московской области. Мы хотим создать в регионах живую предпринимательскую среду, в которой молодежь чувствует поддержку и видит перспективу: выбирает оставаться на малой родине и хочет создавать будущее именно там. Эти города станут точками притяжения для молодых технологических команд со всей страны», – отметил он.

В рамках демо-дней выпускники школьного и студенческого акселераторов презентуют свои проекты перед представителями корпораций, инвестиционных фондов, вузов и лабораторий, рассказал Александр Ведяхин: «По итогам мероприятий участники не только получат обратную связь от экспертов, но и реальные предложения о сотрудничестве. Лучшие команды смогут претендовать на участие в федеральном молодежном Демо-дне, который пройдет в начале октября на Moscow Startup Summit – международном саммите Сбера и правительства Москвы по технологическому предпринимательству».