0
0
107
НОВОСТИ

Сбер в июле проведет серию молодежных демо-дней

13:48 27.06.2025

демодемон.PNG
Фото пресс-службы Сбера
Сбер в июле проведет традиционную серию молодежных демо-дней. Об этом первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал в интервью «Ленте.ру». «Для нас важно, чтобы программы по развитию предпринимательских навыков и возможности для запуска и развития собственного бизнеса были доступны молодежи во всех регионах», – пояснил он.

«Уже в июле мы проведем традиционную серию молодежных демо-дней — в Санкт-Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Челябинске и Московской области. Мы хотим создать в регионах живую предпринимательскую среду, в которой молодежь чувствует поддержку и видит перспективу: выбирает оставаться на малой родине и хочет создавать будущее именно там. Эти города станут точками притяжения для молодых технологических команд со всей страны», – отметил он.

В рамках демо-дней выпускники школьного и студенческого акселераторов презентуют свои проекты перед представителями корпораций, инвестиционных фондов, вузов и лабораторий, рассказал Александр Ведяхин: «По итогам мероприятий участники не только получат обратную связь от экспертов, но и реальные предложения о сотрудничестве. Лучшие команды смогут претендовать на участие в федеральном молодежном Демо-дне, который пройдет в начале октября на Moscow Startup Summit – международном саммите Сбера и правительства Москвы по технологическому предпринимательству».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 27.06.2025
Иран, ответив на атаки Израиля, предотвратил большую войну на Ближнем Востоке — президент
0
48
14:15 27.06.2025
Лукашенко заявил Пезешкиану, что Иран «не в одиночестве» в своем сопротивлении
0
97
14:00 27.06.2025
«Газпром» не выплатит дивиденды за 2024 год
0
117
13:55 27.06.2025
В Сбере рассказали о расширении бакалавриата для создателей ИИ-технологий AI360
0
113
13:45 27.06.2025
Участие в образовательных проектах Сбера может обеспечить преференции при поступлении в вузы
0
126
13:32 27.06.2025
Сербия рассчитывает, что РФ сохранит для нее газовые льготы — премьер
0
161
13:20 27.06.2025
Любимова вручила Гармашу медаль за заслуги в искусстве в условиях военных действий
0
187
13:05 27.06.2025
ВС РФ освободили Новую Кругляковку в Харьковской области
0
182
13:00 27.06.2025
Британия отказывает в убежище украинцам, называя возвращение в страну безопасным — The Guardian
0
176
12:32 27.06.2025
Член Центрального военного совета КНР Мяо Хуа снят с должности
0
240

Возврат к списку