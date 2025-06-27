Сбер в июле проведет серию молодежных демо-дней
13:48 27.06.2025
|
Фото пресс-службы Сбера
«Уже в июле мы проведем традиционную серию молодежных демо-дней — в Санкт-Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Челябинске и Московской области. Мы хотим создать в регионах живую предпринимательскую среду, в которой молодежь чувствует поддержку и видит перспективу: выбирает оставаться на малой родине и хочет создавать будущее именно там. Эти города станут точками притяжения для молодых технологических команд со всей страны», – отметил он.
В рамках демо-дней выпускники школьного и студенческого акселераторов презентуют свои проекты перед представителями корпораций, инвестиционных фондов, вузов и лабораторий, рассказал Александр Ведяхин: «По итогам мероприятий участники не только получат обратную связь от экспертов, но и реальные предложения о сотрудничестве. Лучшие команды смогут претендовать на участие в федеральном молодежном Демо-дне, который пройдет в начале октября на Moscow Startup Summit – международном саммите Сбера и правительства Москвы по технологическому предпринимательству».
НОВОСТИ
- 14:32 27.06.2025
- Иран, ответив на атаки Израиля, предотвратил большую войну на Ближнем Востоке — президент
- 14:15 27.06.2025
- Лукашенко заявил Пезешкиану, что Иран «не в одиночестве» в своем сопротивлении
- 14:00 27.06.2025
- «Газпром» не выплатит дивиденды за 2024 год
- 13:55 27.06.2025
- В Сбере рассказали о расширении бакалавриата для создателей ИИ-технологий AI360
- 13:45 27.06.2025
- Участие в образовательных проектах Сбера может обеспечить преференции при поступлении в вузы
- 13:32 27.06.2025
- Сербия рассчитывает, что РФ сохранит для нее газовые льготы — премьер
- 13:20 27.06.2025
- Любимова вручила Гармашу медаль за заслуги в искусстве в условиях военных действий
- 13:05 27.06.2025
- ВС РФ освободили Новую Кругляковку в Харьковской области
- 13:00 27.06.2025
- Британия отказывает в убежище украинцам, называя возвращение в страну безопасным — The Guardian
- 12:32 27.06.2025
- Член Центрального военного совета КНР Мяо Хуа снят с должности
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать