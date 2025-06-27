В Сбере рассказали о расширении бакалавриата для создателей ИИ-технологий AI360
13:55 27.06.2025
Бакалавриат для создателей ИИ-технологий AI360 расширяется. Об этом первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал в интервью «Ленте.ру».
В июне 2024 года Сбер, «Яндекс» и четыре ведущих вуза – НИУ ВШЭ, ИТМО, МФТИ и университет «Иннополис» – запустили первый в России бакалавриат для создателей ИИ-технологий AI360, напомнил он. На первый курс было отобрано 100 студентов из 30 регионов России. Среди них – 43 победителя Всероссийской олимпиады школьников, 94% поступили без вступительных испытаний, средний балл аттестата составил 97.
В феврале этого года в рамках зимней проектной школы первокурсники 70 часов работали над реальными задачами под руководством экспертов альянса и более 20 менторов-практиков, сообщил Александр Ведяхин. 20 команд разрабатывали проекты по брифам от IT-компаний, затем защищали их перед экспертным советом. Школа прошла в «Технохабе» Сбера и ШАДе «Яндекса» в Санкт-Петербурге, рассказал он.
«В 2025/2026 учебном году AI360 расширяется, – сообщил Александр Ведяхин. – К программе присоединяется Санкт-Петербургский государственный университет – теперь в ней участвуют ИТМО, ВШЭ, МФТИ, «Иннополис» и СПбГУ. Также увеличивается набор – до 156 человек. Студенты программы получают доступ к ресурсам всех партнерских вузов, технологиям и лабораториям компаний Альянса в сфере ИИ. Значимость программы признана на государственном уровне – AI360 победила в конкурсе Министерства цифрового развития России на гранты для подготовки ведущих специалистов в области искусственного интеллекта».
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