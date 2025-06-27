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«Газпром» не выплатит дивиденды за 2024 год

14:00 27.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Акционеры «Газпрома» на годовом общем собрании решили не объявлять и не выплачивать дивиденды за 2024 год, говорится в сообщении холдинга.

Ранее с подобной рекомендацией выступил и совет директоров «Газпрома». Министр финансов РФ Антон Силуанов также заявлял, что дивиденды от «Газпрома» не запланированы в 2025 году в федеральном бюджете.

«Газпром» по итогам 2024 года получил чистую прибыль МСФО, приходящуюся на акционеров компании, в 1,219 трлн руб. против 629 млрд руб. убытка годом ранее. Чистая прибыль, скорректированная на неденежные статьи, составила 1,433 трлн руб., что в два раза выше показателя за 2023 год. При этом уровень долговой нагрузки «Газпрома» по итогам 2024 года по показателю чистый долг/EBITDA снизился до 1,8 с 2,8 в 2023 году. Согласно действующей дивидендной политике, совет директоров «Газпрома» имеет право изменить дивидендные выплаты, если долговая нагрузка превышает уровень в 2,5.

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