«Газпром» не выплатит дивиденды за 2024 год
14:00 27.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Акционеры «Газпрома» на годовом общем собрании решили не объявлять и не выплачивать дивиденды за 2024 год, говорится в сообщении холдинга.
Ранее с подобной рекомендацией выступил и совет директоров «Газпрома». Министр финансов РФ Антон Силуанов также заявлял, что дивиденды от «Газпрома» не запланированы в 2025 году в федеральном бюджете.
«Газпром» по итогам 2024 года получил чистую прибыль МСФО, приходящуюся на акционеров компании, в 1,219 трлн руб. против 629 млрд руб. убытка годом ранее. Чистая прибыль, скорректированная на неденежные статьи, составила 1,433 трлн руб., что в два раза выше показателя за 2023 год. При этом уровень долговой нагрузки «Газпрома» по итогам 2024 года по показателю чистый долг/EBITDA снизился до 1,8 с 2,8 в 2023 году. Согласно действующей дивидендной политике, совет директоров «Газпрома» имеет право изменить дивидендные выплаты, если долговая нагрузка превышает уровень в 2,5.
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