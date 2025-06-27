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Лукашенко заявил Пезешкиану, что Иран «не в одиночестве» в своем сопротивлении

14:15 27.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил президенту Ирана Масуду Пезешкиану, что исламская республика «не в одиночестве» в своем сопротивлении.

«Господин президент, я хочу, чтобы вы знали, что в вашем сопротивлении вы не одиночестве», — сказал он на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

Таким образом белорусский лидер отреагировал на видеообращение Пезешкиана, которое транслировалось на саммите. Ранее Лукашенко напомнил, что президент исламской республики должен был присутствовать впервые в качестве представителя государства — наблюдателя при ЕАЭС, однако не смог этого сделать из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.

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