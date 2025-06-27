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Иран, ответив на атаки Израиля, предотвратил большую войну на Ближнем Востоке — президент

14:32 27.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ответ Ирана на агрессию Израиля избавил страны Ближнего Востока от более крупного регионального конфликта. Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

«Если бы агрессия сионистского режима (имеется в виду Израиля — прим. ТАСС) осталась без ответа, это бы могло привести к полномасштабной и неконтролируемой войне в регионе», — сказал он в видеообращении к участникам заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

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