США перестанут предупреждать нелегальных мигрантов о штрафе — ТВ

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Дональда Трампа намерена принять закон, который позволяет штрафовать нелегальных мигрантов без предупреждения. Об этом сообщил телеканал ABC News, который ознакомился с документом.

«Министерство внутренней безопасности США считает, что сам характер наказаний за отказ покинуть страну и незаконный въезд указывает на необходимость упрощения этих процедур», — говорится в законопроекте, который предложили Министерство юстиции и Министерство внутренней безопасности США.

Телеканал отмечает, что по новым правилам надзорные органы смогут сразу выписать нелегальному мигранту штраф в размере от $100 до $1000. Сейчас правительство обязано уведомлять нелегала за 30 дней до того, как выписать штраф.