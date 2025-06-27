США перестанут предупреждать нелегальных мигрантов о штрафе — ТВ
15:12 27.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация президента США Дональда Трампа намерена принять закон, который позволяет штрафовать нелегальных мигрантов без предупреждения. Об этом сообщил телеканал ABC News, который ознакомился с документом.
«Министерство внутренней безопасности США считает, что сам характер наказаний за отказ покинуть страну и незаконный въезд указывает на необходимость упрощения этих процедур», — говорится в законопроекте, который предложили Министерство юстиции и Министерство внутренней безопасности США.
Телеканал отмечает, что по новым правилам надзорные органы смогут сразу выписать нелегальному мигранту штраф в размере от $100 до $1000. Сейчас правительство обязано уведомлять нелегала за 30 дней до того, как выписать штраф.
НОВОСТИ
- 16:12 27.06.2025
- Бразилия намерена приобрести у РФ плавучие АЭС — СМИ
- 16:00 27.06.2025
- Первая атомная станция для Луны будет готова к 2030 году — Ковальчук
- 15:32 27.06.2025
- Инфляция «идет» по нижней границе прогноза, что открывает возможность для снижения ставки
- 15:00 27.06.2025
- Турция заинтересована в продлении газовых контрактов с Россией — Новак
- 14:32 27.06.2025
- Иран, ответив на атаки Израиля, предотвратил большую войну на Ближнем Востоке — президент
- 14:15 27.06.2025
- Лукашенко заявил Пезешкиану, что Иран «не в одиночестве» в своем сопротивлении
- 14:00 27.06.2025
- «Газпром» не выплатит дивиденды за 2024 год
- 13:55 27.06.2025
- В Сбере рассказали о расширении бакалавриата для создателей ИИ-технологий AI360
- 13:48 27.06.2025
- Сбер в июле проведет серию молодежных демо-дней
- 13:45 27.06.2025
- Участие в образовательных проектах Сбера может обеспечить преференции при поступлении в вузы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать