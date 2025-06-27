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НОВОСТИ

США перестанут предупреждать нелегальных мигрантов о штрафе — ТВ

15:12 27.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Дональда Трампа намерена принять закон, который позволяет штрафовать нелегальных мигрантов без предупреждения. Об этом сообщил телеканал ABC News, который ознакомился с документом.

«Министерство внутренней безопасности США считает, что сам характер наказаний за отказ покинуть страну и незаконный въезд указывает на необходимость упрощения этих процедур», — говорится в законопроекте, который предложили Министерство юстиции и Министерство внутренней безопасности США.

Телеканал отмечает, что по новым правилам надзорные органы смогут сразу выписать нелегальному мигранту штраф в размере от $100 до $1000. Сейчас правительство обязано уведомлять нелегала за 30 дней до того, как выписать штраф.

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