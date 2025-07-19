Президент Сирии на переходный период объявил о прекращении огня в Эс-Сувейде
12:00 19.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа объявил о немедленном введении режима прекращения огня в провинции Эс-Сувейда, где произошли столкновения между ополченцами и силами самообороны горцев-друзов.
«Учитывая сложную ситуацию, в которой оказалась страна, стремясь сберечь жизни сирийцев, сохранить территориальную целостность Сирии и безопасность ее народа, а также руководствуясь национальными интересами и гуманитарными соображениями, президент Сирийской Арабской Республики объявляет о немедленном и всеобъемлющем прекращении огня», — сказано в сообщении пресс-службы.
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