США увеличат число мест содержания мигрантов за счет крупных палаточных лагерей — WSJ
19:30 19.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) рассчитывает значительно нарастить возможности по задержанию и дальнейшей депортации нелегальных мигрантов путем строительства крупных палаточных лагерей в качестве центров их временного содержания. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ), в распоряжении которой оказалась служебная документация ведомства.
Администрация президента США Дональда Трампа считает главным препятствием на пути увеличения темпов депортации нелегалов нехватку мест в центрах их временного содержания. К концу этого года служба рассчитывает довести число койко-мест до 100 тыс. На момент возвращения Трампа в Белый дом в январе этого года ICE располагала лишь 40 тыс. мест, напоминает газета. Сейчас в центре внимания ведомства девять новых проектов в различных штатах, включая Индиану, Колорадо, Нью-Джерси и Техас.
Власти США планируют в ближайшей перспективе разбить тысячи палаток на территории военных баз и уже существующих центров содержания мигрантов. Упор на временные палаточные лагеря уже вызвал противоречия в американской администрации, отмечает The Wall Street Journal. Хотя ряд чиновников считает более выгодным централизованное содержание мигрантов в нескольких крупных центрах, длительное нахождение людей в таких местах может обернуться катастрофой, особенно в районах, подверженных наводнениям и ураганам.
Всего в США ICE управляет более чем 200 центрами временного содержания мигрантов. 4 июля Трамп подписал закон о госрасходах, предусматривающий выделение $45 млрд на расширение возможностей службы содержания задержанных мигрантов.
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