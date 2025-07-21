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Собянин: Москва помогает расширению производств инновационной продукции

13:10 21.07.2025

Московские власти помогают городским компаниям расширять и модернизировать предприятия, производящие инновационную продукцию. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, благодаря платформе i.moscow город поддержал уже около 9800 компаний на сумму свыше 20,5 млрд руб.

«Предприниматели могут воспользоваться в том числе грантами на приобретение оборудования и патентование изобретений и полезных моделей в России и за рубежом, а также компенсацией затрат на проведение пилотного тестирования разработок», — сообщил градоначальник.

Поддержку столицы получил, например, аналитический центр, специализирующийся на анализе питьевой, природной сточной и технологической воды, почвы, грунтов и проб воздуха. Используемые им технологии позволяют оценить количественный и качественный состав компонентов природной среды.

Также был подержан создатель домашних и промышленных систем накопления электроэнергии. Такое оборудование становится основным источником электроснабжения во время аварий и скачков напряжения, оно позволяет сделать дом автономным и увеличить его энергоэффективность.

Кроме того, поддержку получили создатели систем светодиодного освещения и оптики. Производящая их компания создает полностью отечественную светотехнику, которая используется российским автопромом.

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