В аэропорту Горно-Алтайск открыли международный терминал

09:10

Фото пресс-службы Сбера



Международный терминал аэропорта Горно-Алтайск открыл двери для первых гостей ― ими стали участники первой Международной экологической конференции, которая проходит в Республике Алтай. Их встречали по русской традиции с караваем и согласно алтайским обычаям ― музыкальным приветствием, обрядом повязывания пояса, а также угощали национальными сладостями. Новый терминал площадью 550 квадратных метров предназначен для обслуживания международных рейсов и через галерею напрямую соединён с действующим аэровокзалом. Аэропорт Горно-Алтайск входит в Группу компаний Сбера.

Для строительства терминала использовали современные алюминиевые коррозионностойкие конструкции, помещения оснащены инженерными сетями для поддержания оптимального микроклимата и создания комфортных условий для пассажиров. В терминале установлены стойки регистрации и оборудование для обработки багажа пассажиров, есть комната для переговоров и фуд-зона.

«Международный терминал в аэропорту Горно-Алтайска станет воротами в сердце Алтая для иностранных туристов. Это очень важный стратегический шаг в развитии всего региона, обладающего уникальным природным и культурным потенциалом. Международное сообщение простимулирует рост индустрии гостеприимства и экотуризма, даст новые возможности для роста малого и среднего предпринимательства, и, как следствие, укрепит экономику региона. Это также импульс для социального роста — новые рабочие места, повышение доступности образования и медицины для местных жителей. У Горного Алтая появилась возможность в перспективе стать привлекательным центром устойчивого развития и международного сотрудничества. Открытие терминала демонстрирует, как природные богатства и современная инфраструктура могут идти рука об руку», – отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

В периоды отсутствия международных рейсов здание будет функционировать как расширение бизнес-зала аэровокзала. Это позволит более эффективно и гибко использовать пространство в зависимости от потребностей пассажиров.

«Когда аэропорт в Горно-Алтайске получил статус международного, мы запланировали открытие терминала в новом аэровокзальном комплексе к 2028 году. Но мы понимали его важность для жителей и гостей республики и приняли амбициозное решение — выполнить необходимые работы по техническому оснащению, согласовать документы и принять первый международный рейс уже в 2025 году. Благодаря слаженной работе всей команды аэропорта, профессионализму строителей и поддержке Сбера нам удалось добиться этой цели в кратчайшие сроки. Открытие международного терминала — значимое событие для нашего аэропорта и региона», – подчеркнул генеральный директор аэропорта Горно-Алтайск Владимир Куликов.

Открытие международного терминала и ввод в эксплуатацию отдельного терминала прилёта для внутренних рейсов, который состоялся в начале июля, способствуют разгрузке основного аэровокзала в условиях постоянного роста пассажиропотока и расширения маршрутной сети аэропорта. Это временные меры на период строительства нового аэровокзального комплекса.

К 2028 году в аэропорту Горно-Алтайск завершится реконструкция аэродромной инфраструктуры, построят и введут в эксплуатацию новый аэровокзальный комплекс. Обновлённый аэропорт сможет обслуживать более 1,3 млн пассажиров в год.

В марте 2025 года Правительство России присвоило международный статус аэропорту Горно-Алтайск. В июле 2025 года Министерство транспорта подписало приказ об открытии постоянного многостороннего воздушного грузопассажирского пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в аэропорту Горно-Алтайск.

В марте 2025 года АО «Аэропорт Горно-Алтайск» и Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) заключили концессионное соглашение по реконструкции взлётно-посадочной полосы в аэропорту Горно-Алтайск. Помимо продления взлётно-посадочной полосы, реконструкция предусматривает расширение перрона и увеличение количества мест стоянок для воздушных судов, а также строительство новой магистральной рулёжной дорожки и нового здания аварийно-спасательной службы.

В этом году аэропорт стал принимать субсидированные рейсы из Уфы и Казани, в число обслуживаемых в аэропорту авиакомпаний вошла компания Азимут, значительно увеличилось количество регулярных рейсов из Москвы от Аэрофлота. На данный момент аэропорт обслуживает прием и отправление рейсов восьми авиакомпаний по 11 внутренним направлениям: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань, Екатеринбург, Уфа, Красноярск, Омск, Улан-Удэ, Сургут, Оренбург.