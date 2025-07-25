Силы ПВО за ночь сбили 105 украинских БПЛА над регионами России

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО в течение ночи уничтожили и перехватили 105 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 26 — над территорией Белгородской области, 25 — над территорией Брянской области, 23 — над территорией Ростовской области, 9 — над акваторией Азовского моря, 8 — над территорией Краснодарского края, 5 — над территорией Ставропольского края, 3 — над территорией Курской области, 3 — над территорией Тамбовской области, 2 — над территорией Воронежской области и один — над территорией Орловской области», — сообщили в российском военном ведомстве.