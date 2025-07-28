Подъезд обрушился в жилом доме в Астрахани, идет эвакуация жильцов

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обрушение части подъезда произошло в жилом пятиэтажном доме в Астрахани, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

«Поступило сообщение об обрушении части подъезда в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Астрахань, Ленинский район, ул. Ляхова, 6. Сотрудники МЧС России разбирают обрушенные конструкции. Проводится эвакуация жильцов и поиск возможных пострадавших», — сказали в ведомстве.