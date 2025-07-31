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В Чили высота волн после землетрясения на Камчатке достигла 2,5 м

09:32 31.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высота цунами, которые затронули побережье Чили после землетрясения на Камчатке, достигла 2,5 метра. Об этом сообщила Национальная служба по борьбе со стихийными бедствиями южноамериканской страны.

Самые высокие волны — 2,5 м — были зарегистрированы в населенном пункте Бойерука в центральной части Чили. Во втором по величине городе страны Вальпараисо были зафиксированы цунами высотой 0,6 метра. В городе Арика на севере Чили высота волн составила 1,1 метра.

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