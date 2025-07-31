В Красноярске несовершеннолетний за деньги планировал поджечь релейные шкафы

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несовершеннолетний в Красноярске за денежное вознаграждение пытался поджечь объект транспортной инфраструктуры — два релейных шкафа. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на совершение террористического акта», сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

«Следователями Красноярского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России в отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по факту покушения на совершение террористического акта (ч. 3 ст. 30, п. ч. 1 ст. 205 УК РФ). По версии следствия, 28 июля 2025 года несовершеннолетний за денежное вознаграждение в городе Красноярске совершил покушение на поджог объекта транспортной инфраструктуры, возгорание не произошло по независящим от него обстоятельствам», — говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в ведомстве, несовершеннолетний планировал поджечь два релейных шкафа за вознаграждение 700 долларов.

Подозреваемый был задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.