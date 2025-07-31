РФ и США будут вместе заниматься сведением МКС с орбиты минимум до 2030 года — Крикалев

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совместная работа РФ и США по программе Международной космической станции (МКС) продолжится как минимум до 2030 года — стороны будут сотрудничать по вопросу сведения станции с орбиты. Об этом заявил замглавы Роскосмоса, спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству в космосе Сергей Крикалев.

«Даже если мы прекратим штатную эксплуатацию, это будет означать, что пора начинать сведение с орбиты. И работая вместе, мы нашли профиль сведения, на который уйдет порядка двух лет. Так что нам придется работать вместе как минимум пока мы ее не затопим — а это будет не раньше, чем 2030 год», — сказал Крикалев на пресс-конференции в преддверии запуска корабля Crew Dragon Endeavour с экипажем миссии Crew-11.