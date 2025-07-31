В Часовом Яре уничтожена самая крупная группировка ВСУ за всю историю СВО — силовики

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска в ходе боев в Часовом Яре уничтожили самую крупную группировку ВСУ за всю историю специальной военной операции, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«В битве за Часов Яр уничтожена, пожалуй, самая крупная группировка за всю историю спецоперации. Это в буквальном смысле тысячи человек личного состава противника», — сообщили в силовых структурах.