В Часовом Яре уничтожена самая крупная группировка ВСУ за всю историю СВО — силовики
10:32 31.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска в ходе боев в Часовом Яре уничтожили самую крупную группировку ВСУ за всю историю специальной военной операции, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
«В битве за Часов Яр уничтожена, пожалуй, самая крупная группировка за всю историю спецоперации. Это в буквальном смысле тысячи человек личного состава противника», — сообщили в силовых структурах.
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