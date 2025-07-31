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Тела двух мигрантов обнаружены на восточной границе Польши в реке Буг

11:20 31.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польские пограничники обнаружили тела двух мужчин в реке Буг на границе с Белоруссией. Об этом сообщается на сайте польской службы пограничной охраны.

«Совместный патруль пограничников и солдат территориальной обороны обнаружил одно тело в водах Буга, второе лежало в высокой траве на берегу реки», — отметил представитель Надбужанского погранотряда Павел Смык.

По его мнению, речь идет о нелегальных мигрантах, пытавшихся проникнуть в Польшу. С начала года на этом участке Буга обнаружены 10 тел мигрантов, утонувших при попытке форсировать реку.

По данным Смыка, всего на участке их погранотряда в этом году было зафиксировано 800 попыток нелегального перехода границы. Задержанные мигранты были гражданами Афганистана, Эритреи, Ирака, Пакистана и Эфиопии.

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