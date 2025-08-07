ВСУ попали в огневой мешок у Волчанских Хуторов — Марочко
09:20 07.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделение ВСУ попало в огневой мешок у Волчанских Хуторов Харьковской области, российские бойцы их уничтожат. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Северо-западнее Волчанских Хуторов, благодаря маневру ВС РФ, одно из подразделений украинских боевиков попало в огневой мешок, сейчас идет планомерное уничтожение живой силы противника», — сказал он.
Кроме того, силам РФ удалось продвинуться в лесу восточнее и западнее Волчанска, добавил Марочко.
