09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделение ВСУ попало в огневой мешок у Волчанских Хуторов Харьковской области, российские бойцы их уничтожат. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Северо-западнее Волчанских Хуторов, благодаря маневру ВС РФ, одно из подразделений украинских боевиков попало в огневой мешок, сейчас идет планомерное уничтожение живой силы противника», — сказал он.

Кроме того, силам РФ удалось продвинуться в лесу восточнее и западнее Волчанска, добавил Марочко.