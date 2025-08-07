КНР и РФ в январе — июле сократили объем торговли на 8,1%, до $125,8 млрд

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем торговли Китая и России сократился в январе — июле на 8,1% в годовом исчислении, до $125,8 млрд. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.

Согласно опубликованным данным, китайский экспорт за семь месяцев составил $56,23 млрд (снижение на 8,5%). Показатель импорта российских товаров в КНР опустился на 7,7%, до $69,57 млрд.