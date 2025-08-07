В Бурятии путешественники из Белоруссии упали в реку, один из них погиб, второго ищут

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мужчина и женщина, прибывшие из Белоруссии, упали в воду в месте слияния рек Китой и Билюты в Бурятии. Женщина погибла, мужчину ищут, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

«Ночью от специалиста службы „112“ в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Бурятия поступило сообщение о том, что в Тункинском районе группа туристов, осуществлявшая сплав по реке Китой, встретила путешественников из Республики Беларусь в количестве шести человек, у которых произошло происшествие. В месте слияния рек Китой и Билюты женщина и мужчина упали в воду. Тело женщины найдено туристами, мужчину унесло течением», — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, расстояние от местонахождения группы до населенного пункта Аршан составляет 30 км. Решается вопрос о привлечении спасателей, ситуация находится на контроле ГУ МЧС по Бурятии.