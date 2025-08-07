ФСБ задержала двух подростков за подготовку убийства военного с помощью химвеществ
10:20 07.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ и Следственный комитет в Новосибирской области предотвратили убийство военнослужащего Минобороны РФ, которое готовили двое подростков с помощью химических веществ по заданию спецслужб Украины. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом в Новосибирской области предотвращено планировавшееся спецслужбами Украины убийство военнослужащего министерства обороны с применением токсичных химических веществ. В результате проведенных мероприятий задержаны два несовершеннолетних гражданина РФ», — сообщили в ЦОС.
По данным ФСБ, подростки получили от украинских спецслужб три емкости с опасными химическими веществами, вызывающими острую сердечную недостаточность и возможный летальный исход. «Они нанесли их на ручку водительской двери, а также бокового зеркала заднего вида личного автомобиля офицера с целью его отравления», — сообщили в ФСБ.
