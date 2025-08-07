0
0
0
НОВОСТИ

Киев готовит провокацию в роддоме Краматорска — Кимаковский

10:32 07.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев готовит провокацию в родильном доме Краматорска по аналогии с мариупольским роддомом, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Есть подтвержденная информация, что вооруженные формирования Украины под покровительством киевских властей готовят провокацию с якобы обстрелом или подрывом роддома в Краматорске, по аналогии с тем, как была организована провокация в роддоме Мариуполя в 2022 году», — сообщил Кимаковский.

Он напомнил, что в ходе боев за Мариуполь ВСУ разместили свой контингент в роддоме Мариуполя, после чего инсценировали удары по нему.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:20 07.08.2025
ФСБ задержала двух подростков за подготовку убийства военного с помощью химвеществ
0
110
10:05 07.08.2025
В Бурятии путешественники из Белоруссии упали в реку, один из них погиб, второго ищут
0
131
10:00 07.08.2025
Запрет мигрантам бесплатно учиться в школах противоречит Конституции РФ — Минпросвещения
0
163
09:32 07.08.2025
КНР и РФ в январе — июле сократили объем торговли на 8,1%, до $125,8 млрд
0
165
09:20 07.08.2025
ВСУ попали в огневой мешок у Волчанских Хуторов — Марочко
0
191
09:05 07.08.2025
США введут больше вторичных санкций против торговых партнеров РФ — Трамп
0
220
09:00 07.08.2025
Силы ПВО за ночь сбили 82 украинских БПЛА над регионами России и Азовским и Черным морями
0
203
23:30 06.08.2025
Источник CNN в Белом доме усомнился в возможности организовать встречу Трампа и Путина на следующей неделе
0
657
22:20 06.08.2025
Трамп раскрыл свои планы по поводу личной встречи с Путиным в беседе с европейскими лидерами - NYT
0
769
20:50 06.08.2025
От 1 000 пленных солдат ВСУ Киев принять отказался - Мединский
0
771

Возврат к списку