Киев готовит провокацию в роддоме Краматорска — Кимаковский
10:32 07.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киев готовит провокацию в родильном доме Краматорска по аналогии с мариупольским роддомом, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Есть подтвержденная информация, что вооруженные формирования Украины под покровительством киевских властей готовят провокацию с якобы обстрелом или подрывом роддома в Краматорске, по аналогии с тем, как была организована провокация в роддоме Мариуполя в 2022 году», — сообщил Кимаковский.
Он напомнил, что в ходе боев за Мариуполь ВСУ разместили свой контингент в роддоме Мариуполя, после чего инсценировали удары по нему.
