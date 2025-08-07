10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев готовит провокацию в родильном доме Краматорска по аналогии с мариупольским роддомом, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Есть подтвержденная информация, что вооруженные формирования Украины под покровительством киевских властей готовят провокацию с якобы обстрелом или подрывом роддома в Краматорске, по аналогии с тем, как была организована провокация в роддоме Мариуполя в 2022 году», — сообщил Кимаковский.

Он напомнил, что в ходе боев за Мариуполь ВСУ разместили свой контингент в роддоме Мариуполя, после чего инсценировали удары по нему.