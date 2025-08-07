0
Хакеры взломали электронную систему федеральных судов США — Politico

11:00 07.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неустановленные хакеры подвергли кибератаке электронную систему регистрации и подачи дел федеральных судов США, похитив часть имевшихся там данных об уголовных делах и их фигурантах. Об этом со ссылкой на источники в судебной системе США сообщила газета Politico.

Они отметили, что в результате взлома могли быть похищены личные данные свидетелей и информаторов, которые включены в программы защиты, гарантирующие анонимность и безопасность. Министерство юстиции США совместно с федеральными судами пытается определить масштабы последствий этой атаки.

Взломанная электронная система состоит из двух компонентов: платформы управления делами, которую участники процесса используют для загрузки оцифрованных документов, касающихся рассматриваемых дел, и платформы для ограниченного доступа к этой информации. В системе, помимо сведений о свидетелях и обвиняемых, содержится информация об ордерах на аресты и обыски. Источники Politico опасаются, что полученные хакерами данные в случае их передачи криминальным элементам помогут отдельным преступникам скрыться.

Пока у властей США нет понимания относительно того, кто стоял за кибератакой.

