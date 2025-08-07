0
НОВОСТИ

Черноморский флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ

14:12 07.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Силами Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер противника», — сказали в ведомстве.

НОВОСТИ

15:12 07.08.2025
Брюссель никак не участвует в переговорах России и США по Украине — Еврокомиссия
0
63
15:00 07.08.2025
Рубио прав, что Путину и Трампу есть что обсуждать — Ушаков
0
100
14:32 07.08.2025
В РФ до 2030 года ожидается снижение численности работоспособного населения
0
155
14:00 07.08.2025
Александр Лукашенко обеспокоен агрессивным настроем Польши и стран Балтии в отношении Белоруссии
0
202
13:32 07.08.2025
Потери ВСУ в зоне спецоперации составили свыше 1 335 военнослужащих за сутки — МО РФ
0
197
13:20 07.08.2025
ВС РФ поразили железнодорожный узел в Днепропетровской области
0
214
13:05 07.08.2025
Индия ждет Путина с визитом в конце августа — советник премьера
0
250
13:00 07.08.2025
Президент ОАЭ прибыл в РФ с официальным визитом
0
245
12:32 07.08.2025
Представитель Навроцкого обвинил Туска в потакании Киеву
0
267
12:20 07.08.2025
Рынок акций РФ рос более чем на 4,5% на фоне согласования встречи лидеров России и США
0
258

