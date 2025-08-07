Черноморский флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ

Обсудить на форуме

Силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Силами Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер противника», — сказали в ведомстве.