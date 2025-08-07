0
Эстония с начала текущего года выдворила 108 граждан РФ

19:43 07.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти в Таллине с начала 2025 года предписали покинуть страну 366 лицам, 108 из них – граждане России. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на Департамент полиции и пограничной охраны республики. По данным ведомства, большинство иностранцев покинули территорию Эстонии добровольно, однако часть из них была выдворена принудительно. Помимо россиян, наиболее часто депортации подвергались граждане Молдавии (37 человек), Украины (24 человека) и Узбекистана (23 человека). Наиболее частой причиной выдворения было нарушение миграционного законодательства страны.

